Il nodo sulla candidatura

Quale il nodo? A non consentire a Vannacci di prendere parte alle elezioni sarebbe l'articolo 1485 del codice dell'ordinamento militare, previsto con decreto legislativo 66 del 2010 e che rimanda all'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 n. 361. Secondo questo decreto, per gli ufficiali generali, viene sancita l'ineleggibilità per coloro che abbiano esercitato le loro funzioni nella circoscrizione in cui sono candidati. La legge, va sottolineato, riguarda però l'elezione al Parlamento nazionale o alle amministrative e regionali, mentre considerando il Parlamento europeo la normativa risulterebbe priva di disciplina. Il generale Vannacci a dicembre 2023 aveva ottenuto un nuovo incarico a capo di Stato maggiore del comando delle forze operative terrestri e comando operativo esercito, ma ad oggi è sospeso dal servizio per via di un'inchiesta disciplinare conclusasi a febbraio. Comunque, stando all'ordinamento, mantiene le sue funzioni e proprio per questo motivo potrebbe non essere candidabile.

Vannacci: “Io ineleggibile? Stupidaggini, non è vero”

Pronta la replica di Vannacci, la cui candidatura alle Europee nelle fila della Lega era stata annunciata di recente dal leader Matteo Salvini. "Non ne so nulla e non è vero. Stupidaggini. A me non risulta. Mi risulta che sia una norma applicabile alle elezioni amministrative, non alle europee. È questo che mi risulta", ha sottolineato il generale.