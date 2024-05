FI ha depositato le liste con i suoi candidati per la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno. Quello di Antonio Tajani è il primo nome in quattro delle cinque circoscrizioni

Forza Italia - insieme a Noi Moderati - ha depositato tutte le liste dei suoi candidati per le elezioni Europee del prossimo 8 e 9 giugno . Quello del segretario forzista Antonio Tajani è il primo nome in quattro delle cinque circoscrizioni. Nelle Isole la lista è invece guidata da Caterina Chinnici.

Chi sono i candidati

Il primo a ufficializzare la candidatura è stato proprio Antonio Tajani, lo scorso 20 aprile. "Mi candido alle Europee perché, in questa fase, chi è eletto segretario ha il dovere di mettersi alla testa dei suoi compagni di partito. Se i soldati non sono usciti dalla trincea, nemmeno il tenente esce dalla trincea", ha poi detto l'1 maggio, presentando tutta la squadra di FI. Come detto, Tajani è il primo nome in quattro delle cinque circoscrizioni. Per l'Italia insulare c'è invece Caterina Chinnici - ex candidata alla Regione Sicilian con il Pd - eurodeputata uscente. Tra i nomi che svettano nelle liste, anche quello di Letizia Moratti, già sindaca di Milano e vice presidente di Regione Lombardia.

Le liste in tutte le circoscrizioni

ITALIA NORD OCCIDENTALE: Antonio Tajani, Letizia Moratti, Paolo Damilano, Massimiliano Salini, Stefania Zambelli, Andrea Costa, Roberto Cota, Laura D'Incalci, Firial Cherima Fteita, Gustavo Gili, Luigi Grillo, Clara Marta, Laura Menardi, Dina Nobili, Matteo Passoni, Silvia Piani, Claudia Porchietto, Marco Reguzzoni, Beatrice Rizzi, Giuseppe Romeo.

ITALIA NORD ORIENTALE: Antonio Tajani, Sandra Savino, Flavio Tosi, Matteo Gazzini, Rosaria Tassinari, Cristina Andretta, Giampiero Avruscio, Antonio Cenini, Francesco Coppi, Arianna Corroppoli, Isabella Dotto, Bruno Molea, Deborah Onisto, Antonio Platis, Alessandra Servidori.

ITALIA CENTRALE: Antonio Tajani, Francesca Peppucci, Salvatore De Meo, Alessandra Mussolini, Giorgio Silli, Marco Baldassarri, Rossella Chiusaroli, Graziella Ciriaci, Valentina Corsetti, Maria Chiara Fazio, Jacopo Ferri, Alessandro Ghinelli, Lorenzo Grassini, Tiziana Pepe, Renata Polverini.

ITALIA MERIDIONALE: Antonio Tajani, Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Lucia Vuolo, Giuseppina Princi, Paolo Soccorso Dell'Erba, Antonella Ballone, Angelo D'Agostino, Laura De Mola, Raffaele De Rosa, Eliseo Iannini, Sonia Palmeri, Barbara Ricci, Riccardo Rosa, Alessandro Sacchi, Francesca Salatiello, Marcello Vernola.

ITALIA INSULARE: Caterina Chinnici, Michele Cossa, Maddalena Calia, Massimo Dell'Utri, Marco Falcone, Bernardette Grasso, Margherita la Rocca Ruvolo, Edmondo Tamajo.