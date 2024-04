"Chiedo agli italiani di scrivere il mio nome, ma il mio nome di battesimo" alle elezioni europee. "Sono fiera che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me mi chiami Giorgia. Io sono stata derisa per anni per le mie radici popolari, mi hanno chiamata pesciarola, borgatara... perché loro sono colti... Ma io sono fiera di essere una persona del popolo", ha detto dal palco di Pescara la premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Se volete dirmi che ancora credete in me scrivete sulla scheda Giorgia, perché io sono e sarò sempre una di voi. Il potere non mi cambierà, il palazzo non mi isolerà. Io ho bisogno di sapere ancora una volta che ne vale la pena". Dopo un anno e mezzo alla guida del governo, la premier ha lanciato quindi non solo la campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le Europee ma anche la sfida a pesare il suo consenso personale: 'Giorgia Meloni detta Giorgia" sarà la dicitura sulla lista che consentirà di indicare come preferenza solo il nome.