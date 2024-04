"La maggioranza è stata battuta in commissione Affari costituzionali sul ddl autonomia ma il presidente Pagano non riconosce l'esito del voto”, ha detto la capogruppo democratica in commissione Affari costituzionali alla Camera, Simona Bonafè. "Siamo davanti a un fatto di una gravità inaudita, è incredibile che dopo le continue forzature sull'esame in commissione, la maggioranza voglia adesso piegare l'esito di una votazione molto chiara. Non accetteremo questo tentativo di stravolgere l'esito di un voto così netto", aggiunge.

Lo scorso 23 gennaio il testo che attua l'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario aveva ricevuto il primo via libera dal Senato. L'emendamento su cui la maggioranza è andata sotto in commissione Affari Costituzionali della Camera puntava a cancellare la parola "autonomia" dal primo comma del primo articolo del disegno di legge in esame. Il testo, presentato dal M5s, va ad incidere sull'enunciazione dei principi di "indivisibilità e autonomia" della proposta di legge.

Il presidente della Commissione Pagano ha quindi deciso che si ripeterà il voto sull'emendamento M5s su cui la maggioranza è stata battuta. Il voto, sempre a quanto riferiscono, non era stato proclamato da Pagano che, dopo una pausa per approfondire l'istruttoria, ha deciso, essendoci dei precedenti, di far ripetere la votazione. "Non si è conclusa la procedura di voto. La Commissione riprenderà venerdì”, ha poi detto Pagano al termine della seduta. Per il presidente, non essendosi conclusa la procedura di voto sulla proposta di modifica, su cui - secondo i gruppi di opposizione - la maggioranza è stata battuta, venerdì si ripeterà la votazione dello stesso emendamento.

M5s a Pagano: nuova votazione non è da regolamento

Alfonso Colucci, deputato del M5s in commissione Affari Costituzionali, ha quindi commentato che "non ci sono le condizioni procedurali per ripetere il voto sull’emendamento”. Una nuova votazione, regolamento alla mano, si potrebbe svolgere "in caso di irregolarità" e comunque "immediatamente, che significa non solo subito ma nelle medesime condizioni" quindi con lo stesso numero di deputati presenti al primo voto (17), contestato dalla maggioranza. In più, aggiunge il deputato M5S, "la certificazione c'è stata. Non è competenza del presidente ma del segretario e il nostro segretario, l'unico presente, ha verificato e proclamato 10 voti a favore e 7 contrari. È un ulteriore elemento procedurale" che impedirebbe la ripetizione della votazione.

Pd: rinviare discussione, Pagano non è imparziale

Il Pd, secondo quanto si apprende da fonti dem, in commissione Affari costituzionali non riconosce più la terzietà del presidente Nazario Pagano e sta chiedendo di interrompere la seduta e rinviare a venerdì per sciogliere il nodo del voto sull'emendamento M5S. La sua proposta di non riconoscere la procedura di voto, viene spiegato, "non esiste in nessun articolo del regolamento, l'esito del voto era chiaro e certificato dai commissari d'aula e non c'è bisogno di ripeterlo”.