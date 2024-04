"È un atto concreto". Così, a Start, di Sky TG24, Nicola Fratoianni commenta la decisione di candidare Ilaria Salis alle elezioni Europee con l’Alleanza Verdi e Sinistra. La maestra 39enne di Monza è detenuta in Ungheria da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito alcuni individui nazionalisti durante la Giornata dell'Onore. "Dopo mesi di silenzio Ilaria Salis è ancora chiusa in un carcere, condotta in cantene nelle aule di tribunale, in una condizione nella quale i suoi diritti - e anche i diritti a un giusto processo - non sono garantiti. E allora dopo tanto silenzio, e anche dopo un confronto con la famiglia Salis, abbiamo messo a disposizione uno strumento. Siamo convinti che di fronte a una situazione come questa, servano degli atti concreti", ha spiegato Fratoianni.

Le scelte sulle Europee

Mentre sulla candidatura di Elly Schlein, che ieri ha sciolto la riserva per il Pd, Fratoianni commenta: "Noi non ci siamo candidati, nè io nè Angelo Bonelli abbiamo i nostri nomi nel simbolo. La nostra è una scelta politica. Lo avevamo detto molti mesi fa, quando era cominciato il dibattito sulle candidature dei leader e delle leader, di Giorgia Meloni e di Elly Schlein, per una ragione molto semplice: siamo convinti che quando ci si candida e poi si è eletti, si debba andare a fare quello per cui si è chiesto il voto. Non farlo, mi pare un errore. Si rischia di presentare agli elettori una proposta che non si traduce in una conseguenza concreta".