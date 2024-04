Elezioni regionali in Basilicata, urne aperte dalle 7 alle 15. DIRETTA

Sono aperte nei 131 comuni della Basilicata le 682 sezioni che accoglieranno i quasi 570mila lucani chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale: 13 per la provincia di Potenza e 7 per quella di Matera.

Si vota anche oggi dalle ore 7 e fino alle 15, per lasciare subito il posto allo spoglio delle schede.

Hanno diritto al voto, secondo gli ultimi conteggi delle prefetture, 279.552 uomini e 288.407 donne, che dovranno scegliere fra 258 candidati.

Affluenza in calo alle 23 rispetto al 2019

E' del 37, 74% l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Basilicata, alle ore 23 di domenica 21 aprile. Un dato in calo rispetto al 53, 52% registrato alla stessa ora nelle elezioni regionali del 2019, quando però si votò solo nella giornata di la domenica.

I candidati e le coalizioni

Tra i candidati alla carica di presidente della Giunta regionale della Basilicata troviamo Vito Bardi, governatore uscente che alle elezioni vede il sostegno di sette liste (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Unione di centro, Azione, Orgoglio lucano e La vera Basilicata). In campo anche Piero Marrese, con ben cinque simboli che compongono la sua coalizione: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Psi - La Basilicata Possibile, Basilicata casa comune e Basilicata unita. Corsa solitaria invece per Volt, con Eustachio Follia.

Come si vota

Basilicata è previsto un turno unico (cioè senza ballottaggi): sarà eletto il candidato presidente che ha ricevuto più voti. Si può votare solo per il candidato presidente, oppure solo per una lista: nel secondo caso il voto va anche al candidato. È possibile anche esprimere una preferenza all’interno della lista prescelta e votare anche per il candidato presidente, su un’unica scheda. Ma non è ammesso, invece, il cosiddetto voto disgiunto: votare per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro. Nelle urne è consentita la doppia preferenza di genere, cioè che i due nomi riportati siano di un uomo e di una donna. In ogni caso, ciascun sesso non può superare la quota massima rappresentativa per ogni lista, fissata al 60%.

Lo spoglio delle schede inizierà domani alle 15

Lo spoglio delle schede inizierà domani, lunedì 22 aprile, subito dopo la chiusura dei seggi, ovvero dopo le 15. Dovrà chiudersi entro dodici ore dal momento in cui inizia, quindi i risultati definitivi dovrebbero arrivare tra la sera e la tarda notte di lunedì.

Come verranno assegnati i seggi

Verrà eletto presidente della Regione il candidato che otterrà la maggioranza (anche solo relativa) dei voti. Al candidato arrivato secondo sarà comunque garantito un seggio di consigliere. Gli altri seggi saranno ripartiti proporzionalmente tra le liste (la soglia di sbarramento è al 3%) ed è previsto un premio di maggioranza, per dare stabilità al governo regionale. Se il presidente otterrà almeno il 40% dei voti validi regionali, saranno attribuiti dodici seggi, che scendono a 11 con una percentuale compresa tra il 30% e il 40%, e a 10 con meno del 30%.

Gli approfondimenti:

Elezioni regionali in Basilicata: come si vota

Chi sono i 3 candidati alla presidenza

Per ricevere le notizie di Sky TG24: