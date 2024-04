Elezioni regionali in Basilicata, come e quando si vota

Domenica 21 e lunedì 22 aprile i lucani vanno alle urne per eleggere il Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Tre i candidati in corsa per la guida della giunta: l’uscente Vito Bardi (centrodestra), Piero Marrese (centrosinistra) ed Eustachio Follia (Volt). Ecco tutto quello che c’è da sapere ascolta articolo

La Basilicata va alle urne per le elezioni Regionali, terza tornata del 2024 dopo Sardegna e Abruzzo. Domenica 21 e lunedì 22 aprile i lucani sono chiamati alla scelta del Presidente della Regione e al rinnovo del Consiglio regionale. I seggi resteranno aperti domenica 21 dalle 7:00 alle 23:00 e il giorno seguente dalle 7:00 alle 15:00.

La legge elettorale La legge elettorale è la stessa dell’ultima tornata, avvenuta nell'aprile 2019. Il consiglio regionale è composto da 20 membri più il presidente. Si vota in un turno unico (senza possibilità di ballottaggio) con il sistema proporzionale e risulta eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza (anche relativa) dei voti. Come si vota I consiglieri sono eletti tra le liste delle due circoscrizioni provinciali di Potenza e Matera: rispettivamente 13 e 7 seggi. Alle liste collegate al presidente eletto viene assegnato un premio di maggioranza da un minimo di 11 a un massimo di 14 seggi in base alla percentuale di voti ottenuta. La soglia di sbarramento regionale per le liste non coalizzate tra loro è fissata al 3% mentre l'asticella per le coalizioni è all’8%. leggi anche Regionali Basilicata, Azione appoggia il centrodestra con Bardi

Le possibilità sulla scheda A differenza del meccanismo con il quale lo scorso febbraio si è votato in Sardegna, la legge elettorale in Basilicata non prevede il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare per una lista e per un candidato presidente tra loro non collegati. Sulla scheda l'elettore può indicare la doppia preferenza purché di genere diverso e nessun genere potrà superare il 60% di rappresentanza nel futuro consiglio regionale. leggi anche Regionali Basilicata, passo indietro di Chiorazzo: sosterrà Marrese

I candidati Sono tre i candidati alla presidenza alle elezioni regionali in Basilicata. La coalizione di centrodestra schiera il presidente uscente Vito Bardi (Forza Italia) che può contare sul sostegno di sette liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc-Democrazia Cristiana-Popolari Uniti, Azione e le liste civiche La Vera Basilicata e Orgoglio Lucano. Il centrosinistra ha trovato l’intesa su Piero Marrese (Pd). Il presidente della provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico può contare sull’appoggio di cinque liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra-Partito Socialista Italiano-Basilicata Possibile e le civiche Basilicata Unita e Basilicata Casa Comune, guidata da Angelo Chiorazzo. Indicato dallo scorso autunno come candidato presidente, Chiorazzo (co-fondatore della cooperativa Auxilium) ha fatto due volte un passo indietro, il primo per sostenere l'oculista Domenico Lacerenza, poi ritiratosi, il secondo per convergere su Marrese. Eustachio Follia, il terzo candidato, corre con il simbolo di Volt. leggi anche Pittella: "Per Pd e M5S noi come ebrei mandati a morire". Poi le scuse