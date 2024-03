Fanno discutere le dichiarazioni di Marcello Pittella, pluripotenziario di Azione in Basilicata, in un messaggio vocale rivolto al suo entourage: "Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono un ebreo per loro che deve morire". Dopo la diffusione, le scuse: "Ingiustificata e totalmente non voluta iperbole in un audio privato"

Fanno discutere le dichiarazioni di Marcello Pittella, pluripotenziario di Azione in Basilicata, in un messaggio vocale rivolto al suo entourage. "L'uomo di fiducia della Schlein - afferma Pittella - dice che Azione non può partecipare alla lista del centrosinistra perché Calenda ha avuto delle parole poco tenere sul Pd e Conte e soprattutto perché ha detto che Bardi è una brava persona". È un "comunicato che fa mettere le mani nei capelli. Mi rattrista tremendamente perché vuol dire che c'è proprio un'azione a far male, a far morire. Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono un ebreo per loro che deve morire".

Le scuse: "Iperbole ingiustificata"

Dopo che le parole di Pittella sono state diffuse sono arrivate anche le scuse: "Giorni di stress e tensione emotiva - ha dichiarato - hanno generato una ingiustificata e totalmente non voluta iperbole in un audio privato".