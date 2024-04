La Basilicata si prepara a eleggere il suo nuovo governatore e a rinnovare il Consiglio regionale: si va al voto domenica 21 e lunedì 22 aprile. Dopo gli appuntamenti in Sardegna e in Abruzzo, rispettivamente vinti da centrosinistra e centrodestra, e in vista della grande sfida per le Europee di giugno, si testerà ancora una volta la tenuta della maggioranza e l’eventuale avanzata delle opposizioni sul territorio. Tre in tutto i candidati in Basilicata. Il presidente uscente Vito Bardi (Cdx insieme ad Azione e Italia Viva) in cerca di un nuovo mandato dovrà vedersela con il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese (Csx-M5S) e il giornalista Eustachio Follia (Volt).