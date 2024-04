"Il Movimento 5 Stelle è in una fase nuova"

In un'intervista al quotidiano La Stampa, il leader dei Cinque stelle ha aggiunto: "Mi riterrò soddisfatto nella misura in cui sarà applicato il patto per la legalità che abbiamo preparato e messo a disposizione di tutti, per prevenire malaffare e infiltrazioni". E alla domanda se nel caso di applicazione del patto i Cinque stelle potrebbero tornare nella giunta Emiliano risponde: "Non è all'ordine del giorno, c'è del lavoro da fare e condizioni da realizzare. Il M5S è in una fase nuova, non rimane alla finestra a urlare onestà e inveire contro il sistema: ci affidiamo alle nostre competenze per cambiarlo il sistema, e aggredire tutte le incrostazioni di potere clientelare". Poi sottolinea: "Ritengo meschine le accuse di opportunismo e sciacallaggio che anche alcuni commentatori ci riversano addosso. Il punto è che c'è un'ampia fascia di elettori che non va più a votare: la possiamo mobilitare solo mostrando rigore e sensibilità per la legalità e l'etica pubblica, non semplicemente facendo appelli all'unità e invocando ammucchiate".