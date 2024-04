Comunali Bari, Colaianni: contattato da Vendola sono disponibile

"Sono stato contattato da Nichi Vendola per una ipotetica candidatura unitaria nel centrosinistra e abbiamo valutato questa possibilità. Mi risulta che ora si stiano riunendo e vedremo. In linea di massima c'è una mia disponibilità, sarei orientato ad accettare". Lo ha detto all'ANSA Nicola Colaianni, ex parlamentare e magistrato. Colaianni è il nome che potrebbe tenere unito il centrosinistra alle comunali di Bari.

Laforgia: "Verificheremo condizioni"

"La Convenzione per Bari 2024, e il Movimento cinque stelle, al termine della riunione di questo pomeriggio, hanno dato mandato al candidato sindaco Michele Laforgia di verificare se vi sono le condizioni politiche per condividere la proposta di candidatura unitaria di Nicola Colaianni. La Convenzione e il Movimento cinque stelle discuteranno e assumeranno le loro determinazioni d'intesa con Michele Laforgia, all'esito dell'incontro". È quanto si legge nella nota diffusa da Michele Laforgia al termine della riunione con i rappresentanti della Convenzione e del M5s per valutare la proposta di candidatura unitaria alle Comunali di Bari di Nicola Colaianni avanzata da Nichi Vendola.