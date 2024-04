In Consiglio dei ministri, previsto per le 11, arriva il Documento di economia e finanza, l'ultimo prima della revisione delle regole di governance economica dell'Ue. Il testo si limiterà ai dati di bilancio tendenziali, senza scoprire le carte su quelli di programma. Previste anche semplificazioni sulle successioni e sulle imposte di bollo, registro e ipoteca ascolta articolo

È atteso oggi, nel Consiglio dei ministri convocato per le ore 11, il via libera del governo al Def (il Documento di economia e finanza), sulla base dell'accordo raggiunto venerdì tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il testo, l'ultimo prima delle revisione delle regole di governance economica dell'Ue, si limiterà ai dati di bilancio tendenziali, senza scoprire le carte su quelli di programma.

"Nessuna manovra correttiva" Nonostante le difficoltà legate al Superbonus, che Giorgetti ha definito "un'eredità pesantissima", il governo esclude l'eventualità di una manovra correttiva. "Vogliamo rispettare gli obiettivi della Nadef dello scorso autunno per una questione credibilità. Se c'è qualcosa da correggere la correggeremo ma sostanzialmente siamo in linea", ha detto il ministro dell'Economia. Gli ultimi dati dell'Enea (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e l'energia), relativi a fine marzo, certificano detrazioni maturate col Superbonus per 122,24 miliardi di euro, numero che continua a crescere e destinato a salire sopra i 210 miliardi. leggi anche Giorgetti: conti in linea, correzioni solo se necessarie

Le semplificazioni in arrivo Sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, arriva anche un decreto per semplificare le successioni e le diverse imposte per bollo, registro, ipoteca e tributi speciali catastali che riguardano i servizi dell'Agenzia delle Entrate. Il governo punta a un tributo unico. Per quanto riguarda la successione, come si legge in una bozza del decreto, "la dichiarazione dovrà essere "presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione". Anche per la successione si arriva dunque a una sorta di precompilata. Per facilitare le modalità di pagamento dei tributi ed efficientare i sistemi di riscossione, viene inoltre previsto l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento. approfondimento Imposta di successione e donazioni, tutte le nuove regole in arrivo

Nuove norme sui trust In Cdm ci saranno anche nuove norme sui trust nella direzione di facilitare i passaggi generazionali. Si prevede, ad esempio, che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non siano soggetti all'imposta. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. leggi anche Meloni: "Superbonus costa 3.500 euro a cittadino, misura pensata male"