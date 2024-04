L'inchiesta per voto di scambio che ha travolto la Giunta regionale della città ha incrinato un campo largo già in difficoltà. Il Nazareno sulla scelta del leader pentastellato di sfilarsi dalle primarie di domenica in vista delle comunali: "Non dia lezioni di moralità a nessuno". Dura Schlein: "Non tolleriamo voti comprati" ascolta articolo

Domenica prossima si sarebbero dovute tenere le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra per le prossime comunali a Bari. Non ci saranno: la bufera giudiziaria seguita all’inchiesta per voto di scambio che ha portato in tutto a otto arresti e ha toccato la Giunta regionale ha convinto il MoVimento Cinque Stelle a sfilarsi. Coinvolta l’assessora dem Anita Maurodinoia, soprannominata ‘lady preferenze’, indagata appunto per voto di scambio e adesso dimessa, il marito Sandro Cataldo, leader del movimento Sud al centro e il sindaco di Triggiano Antonio Donatelli (entrambi ai domiciliari). Giuseppe Conte lo dice chiaramente: “Non ci sono più le condizioni” per le primarie. Appoggerà quindi il candidato pentastellato, Michele Laforgia. Il Nazareno non è contento: “Non pensi di dare lezioni di moralità a nessuno, il Pd resta al fianco di Bari che ha già dimostrato quanto sia importante il Pd come presidio di legalità e di buona amministrazione". Le accuse principali che emergono dall’inchiesta sono quelle di compravendita di voti, pagati anche 50 euro l'uno, per le elezioni in due comuni della provincia di Bari e per le regionali.

Schlein: "Non tolleriamo voti sporchi" Dura la segretaria dem Elly Schlein. "Il Partito Democratico - dice - non accetta voti sporchi. Non tolleriamo voti comprati. Chi pensa che la politica sia un taxi per assecondare ambizioni personali senza farsi alcuno scrupolo non può trovare alcuno spazio nel partito che stiamo ricostruendo, qui deve trovare porte chiuse e sigillate". Pd: "Chi diserta le primarie sbaglia" Nel Pd c'è però amarezza per la rottura del campo largo. "Provando ad interpretare una lunga e confusa serie di dichiarazioni ci sembra di essere di fronte ad un ritiro unilaterale dalle primarie di Michele Laforgia che segue la analoga decisione del MoVimento 5 Stelle. Siamo esterrefatti perché questo incomprensibile sviluppo avviene a 48 ore dall'apertura delle urne. Al popolo del centrosinistra si deve più rispetto", scrive in una nota il segretario regionale pugliese Pd Domenico De Santis. Che aggiunge: "Chi diserta le primarie sbaglia perché divide la coalizione. Noi vogliamo tenerla unita la coalizione, ma se si continua a voler imporre da sei mesi un nome e un solo nome a tutti i costi il sospetto che si volesse andare divisi dall'inizio è più che legittimo". Bari, Conte: "Non ci sono più le condizioni per le primarie"

Cosa sta succedendo a Bari L'inchiesta segue altre due indagini sul presunto voto di scambio che, nei mesi scorsi, hanno portato agli arresti di due ex consigliere comunali di Bari. Con l'ombra di infiltrazioni mafiose, tanto che a Bari è al lavoro da giorni la commissione di accesso inviata dal Viminale per valitare se ci siano effettivamente infiltrazioni mafiose nell'amministrazione e decidere eventualmente se sciogliere il Comune. Il caso Bari è anche all'attenzione della commissione parlamentare antimafia: nei prossimi giorni saranno sentiti anche il governatore pugliese Michele Emiliano e il sindaco Antonio Decaro. Tra gli ultimi due il rapporto si è rovinato per il presunto incontro che, secondo quanto raccontato pubblicamente (e poi parzialmente rettificato) dal governatore durante una manifestazione a Bari, sarebbe avvenuto diversi anni fa con la sorella del boss di Bar Vecchia, Antonio Capriati. Il sindaco ha smentito di essere mai stato presente e oggi commenta questa nuova inchiesta dicendo di "non essere sorpreso": "Per primo, durante le ultime elezioni, ho fatto delle denunce circostanziate, ne ho fatte tre. Due di quelle erano per persone che votavano per me, per liste legate al mio nome". Caso Decaro, Emiliano: "Ho dedicato la mia vita all'antimafia"