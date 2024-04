Giorgia Meloni gioca a pallavolo con Paola Egonu a Palazzo Chigi. VIDEO

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi una delegazione delle quattro squadre di pallavolo femminile che si sono distinte nelle coppe europee di quest'anno: Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara. Tra le atlete campionesse presenti alla sede del governo c'erano Paola Egonu, Cristina Chirichella, Joanna Wolosz e Kaja Grobeina. Giovanni Malagó, presidente del Coni, ha affermato che durante il colloquio c'era una "bellissima atmosfera, di festa, non solo della pallavolo. La premier Meloni ha una grande passione per questo sport, lo ha sempre detto. Infatti verrà a Parigi a trovarci e nel programma delle discipline che vorrà vedere c'è sicuramente pallavolo e ginnastica ritmica".

I palleggi nel cortile di Palazzo Chigi

Concluso l'incontro con le giocatrici, Giorgia Meloni per qualche minuto si è intrattenuta nel cortile di Palazzo Chigi giocando a pallavolo con le atlete presenti: qualche palleggio in cerchio con un pallone tricolore. Poi le foto di rito e i palloni autografati dalle atlete. Infine, alla premier e' stata consegnata una 'Coppa' con scritto: "Giorgia Meloni, Mvp d'Italia". Mauro Fabris, presidente della Lega volley femminile, riguardo la partitella ha detto: "La premier intanto ha maledetto il fatto che non c'era questa norma introdotta dopo che ha smesso di giocare in gioventù, cioè quella che prevede che il libero debba avere un'altezza più a portata umana delle ragazze. Ha detto che se ci fosse stata magari avrebbe avuto un futuro da pallavolista. Il bagher comunque lo ha fatto benissimo, la schiacciata non l'ha provata".