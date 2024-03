Roma, scontro tra auto e bici: grave il personal trainer di Meloni

Fabrizio Iacorossi, 44 anni, è stato investito da un'Opel Corsa e trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo della Capitale. Si trova in prognosi riservata. Il conducente dell’auto si è fermato a dare i primi soccorsi ed è risultato negativo al test dell’etilometro. In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente

È in gravi condizioni Fabrizio Iacorossi, 44 anni, personal trainer della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e grande amico di Francesco Totti e Ilary Blasi. L’uomo è stato investito da un’auto il 30 marzo, intorno alle 12.30, mentre era a bordo della sua bicicletta sulla via Litoranea, all'incrocio con via Arno, tra Roma e Pomezia. Il conducente dell'auto, 63 anni, si è fermato immediatamente a prestare i primi soccorsi ed è poi risultato negativo al test dell'etilometro. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.