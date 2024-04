La Russa: “Candidatura? Una scelta del Pd, non so se anche del padre”

Una eventuale candidatura di Ilaria Salis con il Partito democratico "può funzionare sicuramente per quanto riguarda i voti, il risultato elettorale, dal punto di vista della vicenda giudiziaria invece non so dire, non ho elementi per dire se è una mossa utile o negativa. Non lo so". Lo dichiara all'AdnKronos il presidente del Senato, Ignazio La Russa commentando le indiscrezioni e sottolineando che “se la vogliono candidare sarebbe una scelta assolutamente lecita, ma non so se è la scelta anche del papà". Poi aggiunge, riferendosi all'incontro con Roberto Salis dello scorso 2 febbraio a Milano: "Quello che ho consigliato all’epoca era che ci fosse meno commistione politica possibile, ed era anche il motivo per cui lo avevo voluto ricevere, per sottrarlo alle opposte polemiche politiche" perché "in questo modo più facili sono i risultati".