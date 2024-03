Nell'intesa sono previsti investimenti sul territorio molisano per quasi 445 milioni di euro, fondi che serviranno per realizzare un centinaio di progetti in dieci diversi settori. La premier: "Ci sono due modi per tentare di combattere il divario Nord-Sud, il Reddito di cittadinanza e le infrastrutture di cittadinanza" ascolta articolo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata questa mattina a Campobasso dove ha firmato l'accordo di sviluppo e coesione tra Governo e Regione con il presidente della Regione Francesco Roberti. "Con questo accordo portiamo in Molise quasi 450 milioni di euro che servono per le infrastrutture del territorio, per l'attenzione al tessuto produttivo, per le aziende, il turismo, la conservazione dei beni culturali che sono dei terreni che non vengono adeguatamente valorizzati in una regione come questa", ha detto la premier. "Ci occupiamo di produzione di energia, di diritto allo studio, di innovazione, di tradizione. Un accordo molto importante su materie strategiche. Sono molto fiera di poter lavorare tra vari livelli istituzionali per mettere questo territorio nella condizione di competere ad armi pari e dimostrare il suo valore". Alla cerimonia erano presenti i sindaci dei Comuni della regione, i parlamentari, assessori e consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, rappresentanti di molte altre istituzioni locali.

Investimenti sul territorio per 445 milioni di euro Nell'intesa sono previsti investimenti sul territorio molisano per quasi 445 milioni di euro, fondi che serviranno per realizzare un centinaio di progetti in dieci diversi settori. "Con l'accordo - è scritto nel documento suddiviso in 9 punti - le parti si impegnano a sostenere un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Molise, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio". La maggior parte dei fondi, oltre 155 milioni, andrà al settore Trasporti e mobilità, segue poi la Competitività delle imprese (76 milioni); 58 milioni e mezzo andranno alla Riqualificazione urbana, 40,7 all'Ambiente e alle Risorse naturali, 35,6 milioni alla Cultura, 17,4 per l'Energia, 16,8 per la Capacità amministrativa, 11,6 alla Ricerca e all'Innovazione; ci sono infine il Sociale e la Salute (9 milioni) e la Digitalizzazione (5 milioni). approfondimento Elezioni provinciali a Campobasso, le liste e i candidati al Consiglio

"Infrastrutture di cittadinanza meglio del reddito" "Ci sono due modi per tentare di combattere il divario Nord-Sud, c'è il Reddito di cittadinanza e le infrastrutture di cittadinanza", ha detto la premier prima della firma dell'Accordo: "Il reddito era la risposta di chi non poteva risolvere il problema e manteneva le persone in una condizione di marginalità. Le infrastrutture di cittadinanza sono le risposte di chi investe sul territorio per cambiare le opportunità, perché il territorio non è spacciato, il destino dipende da quanto può combattere a armi pari. È la risposta che cerchiamo di dare noi". approfondimento Elezioni provinciali a Campobasso, Pino Puchetti è il nuovo presidente

La premier Giorgia Meloni a Campobasso in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione con il Molise.