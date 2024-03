La presidente del Consiglio commenta sui suoi social quanto accaduto ieri alla Camera, quando si è coperta la testa con la giacca dopo che Angelo Bonelli le ha chiesto di non osservarlo "con quello sguardo inquietante". E la foto di quel momento finisce in prima pagina sul "Wall Street Journal". Il leader di Alleanza Verde commenta: "Non avevo mai visto una cosa del genere, nemmeno quando andavo a scuola.... Quello è il Parlamento, io potrei aver detto anche una cosa fuori luogo ma la reazione può essere quella?"

È arrivata fino alla prima pagina del Wall Street Journal la foto che ha immortalato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre ieri, durante il dibattito alla Camera, a un certo punto si è coperta la testa e il viso con la giacca. Un gesto che la premier ha fatto quando il leader di Alleanza Verde Angelo Bonelli, durante il suo intervento, le ha chiesto di non osservarlo "con quello sguardo inquietante". Un momento che oggi la stessa Meloni è tornata a commentare sui suoi social: "Noto lo scalpore di diversi esponenti dell’opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli rivoltemi in Aula, ‘non mi guardi con sguardo inquietante’, ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega. Non so cosa intendesse con ‘sguardo inquietante’, ma mi scuso con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito".