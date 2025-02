Polemiche sul libro di Veltroni regalato alle scuole di Buccinasco

Ricostruendo, in un istituto comprensivo di Buccinasco il sindaco Rino Pruiti e l'assessore del Pd Martina Villa avrebbero regalato alle scuole del paese un libro di Walter Veltroni scritto a quattro mani con Francesco Clementi nel quale si racconta a ragazzi e ragazze la Costituzione. "Si parla di bimbi partigiani, bimbi giunti in Italia sui barconi e bimbi che indossano i tacchi. Tutto questo avviene all'insaputa dei genitori. Bravo il consigliere comunale della Lega, Manuel Imberti, per aver denunciato la vicenda", segnalano i deputati della Lega Rossano Sasso e Fabrizio Cecchetti. Per Pro Vita "le scuole si stanno trasformando in circoli di estrema sinistra e cliniche per iniziare la transizione di genere dei minori". Il ministero dell'Istruzione ha avviato una verifica, sottolineando che questa è scattata "in seguito alle segnalazioni da parte di alcune famiglie di alunni".

Il Pd: il leghista sasso prova fastivdio per i principi costituzionali

L'Ufficio scolastico della Lombardia sottolinea che "le famiglie sono state informate solo al momento della consegna del testo e non preventivamente al momento della scelta. La scuola ha agito autonomamente nella selezione del testo, acquistato dall'amministrazione comunale nell'ambito del 'Progetto lettura'". Vari esponenti del Pd sono scesi in campo. "Tale deve essere il fastidio che il leghista Sasso prova per i principi costituzionali, tali le sue ossessioni, che oltre a prendersela con i bimbi partigiani, i bimbi giunti in Italia sui barconi, se la prende anche con i 'bimbi che indossano i tacchi', descritti nel libro, attaccando l'ideologia gender. Che però - afferma il senatore Pd Walter Verini - non c'entra niente: in uno dei capitoli, infatti, Veltroni parla del bambino Pio La Torre, che andava a scuola a piedi e non potendo permettersi la sua famiglia di comprargli le scarpe, usava le uniche che aveva, quelle della zia. Scarpe da donna, con i tacchi con cui percorreva chilometri ogni giorno. La Torre, anche grazie a quelle scarpe, poté studiare, diventare un leader delle lotte contadine e sociali, dell'impegno contro la mafia, che lo ammazzò. È evidente che Sasso non legge i libri che mette al rogo". Per i deputati Pd Irene Manzi e Vinicio Peluffo "il libro parla di Costituzione, la denuncia della Lega è grottesca". Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia, fa notare che il libro è stato "scelto dalle docenti e non dal primo cittadino di Buccinasco" e chiede alla Lega di scusarsi.