Scuola, aumenti medi da 140 euro per il personale. Cosa cambia?

Introduzione

È il turno del comparto dell’Istruzione e Ricerca per tentare di arrivare alla firma di un nuovo accordo. Ad attenderlo ci sono 1,2 milioni di dipendenti tra professori, ricercatori, personale Ata e amministrativo.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha firmato l’atto di indirizzo per avviare i tavoli della trattativa. E l'Aran, l’agenzia che negozia a nome del governo, ha subito convocato i sindacati per il 27 febbraio.

Per il comparto, secondo le tabelle certificate dal Tesoro e allegate all’atto di indirizzo, ci sono 3,2 miliardi di euro di fondi, a cui vanno aggiunti altri 43 milioni l’anno stanziati per la formazione. Secondo i primi conteggi, l’aumento medio per i dipendenti dovrebbe essere attorno a 140 euro lordi mensili. Ecco quali sono le possibili novità sul tavolo e quali le tempistiche