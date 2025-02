Scuola, al via concorso docenti PNRR 2. Posti totali e prossimi step

Introduzione

Si è aperto ufficialmente il cosiddetto concorso per docenti Pnrr 2: dopo la prova scritta per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria di mercoledì 19 febbraio, il 25, 26 e 27 febbraio si terranno le prove scritte per la scuola secondaria (di primo e di secondo grado). Dai quiz ai posti disponibili, ecco tutto quello che c’è da sapere