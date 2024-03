"Sulla mia giunta non c'è nessuna ombra". Così a Start, di Sky TG24, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo la decisione del ministero dell'Interno di nominare una commissione che dovrà verificare eventuali infiltrazioni della criminalità nell'amministrazione comunale e nelle aziende municipalizzate della città. Decaro oggi ha partecipato, a Roma, al corteo di Libera, nella giornata della memoria delle vittime di mafia. Il sindaco è stato alla testa del corteo, insieme a don Luigi Ciotti, con cui c'è stato anche un lungo abbraccio. "Conosco don Luigi da tanti anni, è stato un punto di riferimento per me nelle denunce che abbiamo fatto contro i clan nelle mie città", ha sottolineato Decaro.