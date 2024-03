Risultati elezioni provinciali a Padova, i 18 eletti in Consiglio

Il 16 marzo in serata si è chiuso lo scrutinio per le elezioni dei 16 nuovi consiglieri provinciali a Padova: hanno votato sindaci e consiglieri eletti nei 101 comuni della provincia con metodo ponderato. Buoni i risultati del centrosinistra e della Lega, meno quelli di Fratelli d’Italia. L’Udc riconferma l'attuale vice presidente Vincenzo Gottardo e aggiunge una consigliera alla formazione, Silvia Alibardi. Entrano nel Consiglio provinciale diversi consiglieri che fanno già parte del parlamentino di Palazzo Moroni: Carlo Pasqualetto, Matteo Cavatton, Eleonora Mosco e Roberto Cruciato. Sono 6 i consiglieri del centrosinistra eletti, che riconferma anche Luigi Alessandro Bisato. Riconfermato anche il leghista Daniele Canella, primo in lista e in assoluto più votato. Di seguito gli eletti, lista per lista e in ordine di preferenze (cifre individuali ponderate).