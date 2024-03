Risultati elezioni provinciali a Latina, i 12 eletti in Consiglio

Politica

Il prossimo anno è ricco di appuntamenti elettorali per gli italiani. A giugno ci saranno le Europee per rinnovare i rappresentanti al Parlamento europeo. Poi le Amministrative: si voterà per eleggere il sindaco e il consiglio comunale in oltre 3.700 comuni, tra cui 27 capoluoghi di provincia e sei capoluoghi di regione. Inoltre, in 5 regioni si voterà per rinnovare il consiglio regionale ed eleggere il governatore: ecco dove