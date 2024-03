Elezioni provinciali a Latina, le liste e i candidati al Consiglio

Domenica 10 marzo si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale. Non è un appuntamento alle urne per i cittadini: trattandosi di una consultazione di secondo livello saranno i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia a eleggere i loro rappresentanti. Le liste sono cinque: “Fratelli d’Italia”, “Partito Democratico”, “Civiche Pontine”, “Prima la Provincia di Latina” e “Forza Italia”

Domenica 10 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio della provincia di Latina. Non è però un appuntamento alle urne per i cittadini: trattandosi di una consultazione di secondo livello saranno i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia a eleggere i loro rappresentanti. Allo stesso modo sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica. Le liste sono cinque: “Fratelli d’Italia”, “Partito Democratico”, “Civiche Pontine”, “Prima la Provincia di Latina” e “Forza Italia”. Ecco chi sono i candidati.