Cerimonia all’Altare della Patria per la Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, in cui si celebra la nascita dello Stato italiano del 17 marzo 1861. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dal capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Con lui le alte cariche dello Stato: il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera.

La cerimonia

Mattarella ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto. Dopo aver passato in rassegna i reparti delle forze armate schierati, e aver ascoltato l'inno nazionale accanto alle alte cariche dello Stato, il presidente della Repubblica si è fermato in raccoglimento al Milite Ignoto.

Mattarella: "Istituzioni per prime diano esempio di unione nel servizio"

"Il 17 marzo celebriamo il 163° anniversario di nascita del nostro Paese, al quale le battaglie che vi fecero seguito in tutto l'arco del Risorgimento avrebbero consentito di essere finalmente unito - ha detto Mattarella in una nota pubblicata sul sito del Quirinale - La Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, riassume i valori di indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia, pace, coniugati in oltre un secolo e mezzo di percorso impervio e difficile e mirabilmente riassunti nella Costituzione repubblicana. Generazioni generose furono protagoniste del nostro essere Italia, sino a quelle che, senza esitazioni, seppero scegliere la causa della Liberazione nella Seconda guerra mondiale. E, oggi, Costituzione, Inno degli Italiani e Tricolore simboleggiano la Repubblica Italiana. Più vero sarà l'ideale della nostra unità, più ricco di opportunità sarà l'avvenire del popolo italiano. Le Istituzioni sono chiamate, per prime, a dare esempio di collaborazione e responsabilità, di unione nel servizio al bene comune".