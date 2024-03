Il giorno dopo il passo indietro di Domenico Lacerenza, a causa degli scontri politici che ha provocato la sua candidatura, la coalizione formata da Pd, M5S, Avs e socialisti ha trovato l’accordo su un nuovo nome per le elezioni regionali in Basilicata: si tratta di Piero Marrese, presidente della provincia di Matera. La decisione, riportata da diverse fonti, dovrebbe essere ufficializzata a breve.

Il nome di Marrese dopo gli ultimi confronti

Il nome di Piero Marrese è prevalso dopo gli ultimi confronti sulla scelta del candidato presidente per le Regionali in Basilicata avvenuti all'interno del centrosinistra. Nelle trattative, che sono andate avanti da sabato sera e fino a domenica pomeriggio a livello territoriale ma anche di leader, il profilo del presidente della provincia di Matera era da subito in pole, sostenuto soprattutto dai dem lucani. Il tavolo delle trattative ha definito anche l'ampiezza della coalizione, con Pd, M5S, Avs e socialisti. C’era chi spingeva per includere nel campo largo anche Azione, ma il Movimento non si è detto d’accordo.