La Lega propone di cancellare la seconda votazione nei Comuni sopra i 15mila abitanti se un candidato supera il 40% dei voti, il Pd grida allo "sfregio della democrazia". Tensioni anche nella maggioranza sulla possibilità per i Presidenti di Regione di ricandidarsi per la terza volta ascolta articolo

Tensioni in Parlamento a proposito del decreto elezioni. Si dibatte in particolare sull'eliminazione del ballottaggio nei Comuni con più di 15mila abitanti se si ottiene il 40% delle preferenze e sul terzo mandato per i Presidenti di Regione. A presentare l’emendamento sulla seconda votazione alle comunali è stata la Lega. Ma la proposta è stata accolta male dall’opposizione. Per Elly Schlein, leader del Pd, si tratta di "uno sfregio alle basilari regole democratiche". Sull'emendamento per l'eliminazione del ballottaggio per i sindaci il governo - secondo fonti parlamentari - dovrebbe invitare i senatori del Carroccio al ritiro e il partito di Salvini dovrebbe trasformare l'emendamento in un ordine del giorno al decreto elezioni.

Via il ballottaggio alle comunali Nel testo dell’emendamento della Lega che propone di abolire il ballottaggio per l’elezione a sindaco nei grandi comuni si legge: "È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età". La proposta ha causato l’immediata reazione delle opposizione con Schlein che chiede alla Lega di fermare quello che ritiene essere un blitz a tre mesi dal voto, in riferimento alla tornata delle amministrative di giugno. leggi anche Decreto elezioni, cosa cambierebbe con legge terzo mandato per sindaci

Anci: "Sentire i Comuni prima di cambiare legge elettorale" "Noi non crediamo che uno stravolgimento della legge sull'elezione diretta dei sindaci possa essere ipotizzato senza interpellare i Comuni, come invece è accaduto per altri provvedimenti nella logica della leale collaborazione tra istituzioni", ha intanto affermato il presidente dell'Anci, Antonio Decaro.

Il caos sul terzo mandato L’altro emendamento depositato sempre dalla Lega ha invece l’obiettivo di permettere ai presidenti di Regione di essere eletti anche per un terzo mandato. L’inserimento di questo emendamento nel decreto elezioni ha creato però tensioni nella maggioranza. Il testo era stato bocciato in commissione Affari costituzionali dopo aver ricevuto anche il parere contrario del governo. Il governo ha deciso di rimettersi all’Aula in Senato, come già fatto in Commissione, garantendo ai parlamentari della maggioranza libertà di voto. Fratelli d’Italia ha però fatto notare come “spiaccia” creare “spaccature su temi non in agenda”.

Gli emendamenti presentati In tutto sono una quarantina gli emendamenti presentati al decreto elezioni in Aula al Senato. Perlopiù si tratta di proposte di modifica delle opposizioni ma ce ne sono anche da parte della maggioranza: 3 di FdI, due della Lega e uno di FI.