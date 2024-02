Fine vita, l'Emilia Romagna rafforza la delibera

La Regione ha stabilito che è il Comitato regionale per l'etica nella clinica a dare parere per le richieste di suicidio medicalmente assistito da parte di chi si trova nelle condizioni previste dalla Corte costituzionale. "In attesa di una legge nazionale confermiamo il nostro impegno per dare attuazione a quanto richiesto dall'Alta Corte", dice l'assessore regionale alla Salute Donini

L'Emilia-Romagna va avanti sul fine vita e rafforza la delibera con cui stabilisce che è il Comitato regionale per l'etica nella clinica (Corec) a dare parere per le richieste di suicidio medicalmente assistito da parte di chi si trova nelle condizioni previste dalla Corte costituzionale. I Comitati etici territoriali (Cet) richiamati dal Comitato nazionale di bioetica come possibile organismo chiamato a esprimersi, spiega la Regione, non sono una scelta dovuta "lì dove esistano specifici organismi per l'etica nella clinica, come avviene in Emilia-Romagna". La Giunta ha approvato un atto integrativo ad hoc che lo esplicita.