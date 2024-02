Emilia-Romagna, delibera sul fine vita: pronto il ricorso al Tar

Forza Italia promette battaglia dopo la decisione della Regione di garantire il suicidio assistito in 42 giorni, accogliendo la proposta di legge naufragata in Veneto

Dopo il via libera in Emilia-Romagna per la proposta di legge sul fine vita, la norma che garantisce il suicidio assistito in 42 giorni nei giorni scorsi respinta in Veneto, scoppia la polemica con le opposizioni: Forza Italia e le forze di centrodestra starebbero infatti preparando un ricorso al Tar.