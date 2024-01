Veneto, in Consiglio regionale si discute il suicidio assistito

Il Consiglio regionale veneto sta discutendo la proposta di legge dell’associazione Luca Coscioni, che prevede una regolamentazione del suicidio assistito, legale in Italia dopo la sentenza della Corte costituzionale nel 2019 ma non disciplinato da alcuna legge nazionale. “Oggi non autorizziamo un bel niente. Al di là di quello che si è detto a livello nazionale, discutiamo un progetto che introduce dei tempi e il ruolo della sanità”, ha dichiarato il governatore Luca Zaia, che ha annunciato il suo voto favorevole

La proposta dell’associazione che viene discussa dai consiglieri veneti tocca i punti stabiliti dai giudici: la persona che ne fa richiesta deve essere in grado di prendere decisioni libere e consapevoli; deve essere affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ritiene intollerabili; deve “essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, come un ventilatore o un respiratore meccanico ma anche una cura farmacologica che, se interrotta, porterebbe alla morte del paziente. La proposta di legge del Veneto prevede la verifica da parte di una struttura sanitaria pubblica della regione dei requisiti e delle modalità di esecuzione, con l’aggiunta dell’istituzione di una commissione medica multidisciplinare, da formare entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge. La proposta di legge prevede, inoltre, tempi certi e chiari per l’esame delle richieste (massimo 20 giorni) e per le relazioni sia della Commissione medica che del Comitato etico territoriale, anche questo uno dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte costituzionale del 2019. Se si riceve un parere positivo, il ricorso al suicidio assistito potrà ovviamente essere rinviato dal paziente. Proposte di legge simili sono state depositate anche presso altre regioni, come Sardegna, Basilicata, Lazio, Friuli Venezia Giulia (dove il governatore Massimiliano Fedriga, dello stesso partito di Zaia, risulta essere contrario).

Le parole del governatore Zaia

Il progetto di legge ha bisogno del 50 per cento più uno dei voti dell’assise regionale, che conta 51 consiglieri. Il centrodestra si presenta diviso, con la Lega e il governatore Luca Zaia che intendono lasciare piena libertà di coscienza. “Oggi non autorizziamo un bel niente. Al di là di quello che si è detto a livello nazionale, discutiamo un progetto che introduce dei tempi e il ruolo della sanità”, ha dichiarato Zaia, intervenendo durante il dibattito nell'aula regionale. “Ero in Parlamento quando Beppino Englaro chiese di staccare le macchine a sua figlia. Eluana morì perché la sentenza di un Tar decise di dare l'ok alla sospensione dei sostegni vitali. Con una legge nel 2017 si sono poi introdotte in questo Paese le disposizioni anticipate di trattamento, e ciascun cittadino italiano può andare allo Stato civile del proprio Comune o da un notaio, stabilendo quali saranno i livelli di cura massima sostenibili che potrebbe accettare. Poi è arrivata la sentenza che introduce il tema che oggi discutiamo. I sanitari e i comitati etici delle Ulss sono chiamati a dare risposta in virtù di questa sentenza, che dice che se il malato terminale ha diagnosi infausta, e se è in vita solo grazie a supporti vitali, si può recare dal suo medico di base, e il comitato medico dell'Ulss gli dovrà dare risposta. Noi ci stiamo muovendo in questo contesto", ha evidenziato il governatore, che ha annunciato il suo voto favorevole.

Il dibattito politico

Su questo tema, però, gli altri partiti di maggioranza non sono altrettanto favorevoli. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno già annunciato il proprio voto contrario, sostenute da associazioni come Family Day, l’associazione Scienza & Vita e il Movimento per la Vita. "Fratelli d'Italia dall'inizio ha dichiarato il proprio voto contrario. Non siamo mai entrati nel tema specifico del provvedimento, ma dall'inizio siamo entrati nel tema della sua costituzionalità o meno", ha dichiarato in aula Daniele Polato, capogruppo di Fratelli d'Italia. Divise le opposizioni: nelle file del Pd, che conta sei consiglieri, si sa già che Anna Maria Bigon, per ragioni di coscienza, esprimerà un no irrevocabile, ma resta la diffusa convinzione che il progetto abbia buone possibilità di passare, visti i numeri incerti e la possibilità di un abbassamento del quorum, in caso di assenze. Il tema del suicidio assistito è un tema che coinvolge emotivamente il Veneto: è infatti nota da tempo la battaglia che sta conducendo Stefano Gheller, il paziente vicentino affetto da distrofia muscolare che per primo ha ottenuto la verifica delle sue condizioni e il parere favorevole dell'Asl ad accedere al suicidio assistito quando vorrà. E ha destato molta emozione anche la vicenda di "Gloria", una paziente oncologica veneta, di 78 anni, che il 24 luglio scorso era stata accompagnata da Marco Cappato in una clinica svizzera per ottenere la "morte volontaria".