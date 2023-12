Suicidio assistito in Toscana, 40enne aiutato morire da un medico

L'ex primario di anestesia e rianimazione all'Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, Paolo Malacarne, ha detto di aver aiutato a morire un quarantenne di Piombino, in provincia di Livorno, nei primi mesi di quest'anno dopo il via libera del Sistema sanitario regionale, alla luce della sua grave invalidità. A rivelarlo è stato il Tirreno.

Il suicidio assistito in Toscana

Da quanto riferisce il quotidiano il quarantenne si è rivolto all'Asl Toscana Nord Ovest, tra le prime aziende sanitarie italiane a dotarsi, in assenza di un intervento legislativo, di un regolamento per i casi di morte assistita. Rispetto al recente caso in Friuli Venezia Giulia la differenza sta nel fatto che mentre l'Asl triestina ha messo a disposizione della donna il farmaco e i macchinari necessari al suicidio, quella toscana non la ha fatto "perché - spiega Malacarne - non è specificato nelle linee guida" dell'Asl Nord Ovest. Secondo quanto avrebbe appreso il quotidiano sarebbe stata la famiglia a procurare il necessario e portarlo nella casa del quarantenne. C'è stato poi l'intervento di Malacarne, che ha assistito il malato fino alla fine.