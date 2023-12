Trieste, morta la prima donna a ricevere il suicidio assistito con Ssn

E' morta lo scorso 28 novembre tra le mura domestiche, a Trieste, una donna di 55 anni, affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che aveva chiesto di poter accedere al suicidio assistito.

La terza persona seguita dall'associazione Coscioni ad accedere alla morte volontaria assistita in Italia

La donna è deceduta a seguito dell'autosomministrazione di un farmaco letale, come riferito dall'associazione Luca Coscioni. La 55enne triestina, sottolinea l'associazione, è "la prima italiana ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con la sentenza Cappato, con l'assistenza diretta del Servizio Sanitario Nazionale". Si tratta, inoltre, della terza persona seguita dall'associazione ad accedere alla morte volontaria assistita nel nostro Paese, la quinta ad aver avuto il via libera e la prima in assoluto in Friuli Venezia-Giulia.