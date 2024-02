“Non è facile seguire la politica italiana”. Così la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla cena con la stampa estera. "So che ci si aspetta un intervento leggero ma io non ero leggera neanche a 15 anni, figuriamoci dopo 16 mesi di governo. Poi mi invitate nel giorno in cui perdo la Sardegna e sto pure facendo la Quaresima e non posso nemmeno affogare i dispiaceri nell'alcol...", ha detto in riferimento all’esito delle regionali in Sardegna: “Non è la giornata migliore per aspettarsi da me allegria”. Alla stampa ha ricordato di essere anche lei giornalista, ma di aver speso "due terzi della propria esistenza nell'impegno politico", cosa che ancora oggi considera "la più straordinaria forma di impegno civile che esista". Poi ancora: "Non amo stare dove sono e, proprio per questa ragione, potrei rimanerci più degli altri". In questa "seduta psicanalitica" ha svelato di avere "molti dei sette vizi capitali, quasi tutti", eccetto "quello più devastante per i politici che è quello della vanità". Anzi, "a dispetto della mia faccia non sono sempre arrabbiata, una volta per dimostrarlo a Ignazio La Russa ho mostrato una foto di terza elementare dove avevo questa faccia. In realtà sono una persona che ama ridere, soprattutto di se stessa".