In Sardegna è il giorno delle elezioni per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il consiglio regionale. Le urne hanno aperto alle 6.30 e si può votare fino alle 22: lo scrutinio inizierà alle 7 di domani mattina, lunedì 26 febbraio. Quattro gli aspiranti governatori: Lucia Chessa per Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda, Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s e Paolo Truzzu per il centrodestra. Nel 2019 andò a votare solo un sardo su due (il 53,7%).





L'emergenza sanità è la priorità per chi governerà

I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA: CHI SONO

COME E QUANDO SI VOTA: TUTTI I DETTAGLI

