Elezioni regionali in Sardegna, come e quando si vota

La Sardegna va alle urne per le elezioni Regionali . Domenica 25 febbraio si vota per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. I seggi elettorali apriranno alle ore 6.30 e, dopo le operazioni preliminari, si potrà votare fino alle ore 22.00.

Legge elettorale

La legge elettorale è quella in vigore per le elezioni del 2014. Il consiglio regionale è composto da 60 membri. Si vota in un turno unico (senza possibilità di ballottaggio), con voto di lista, la possibilità di esprimere una preferenza all'interno della lista prescelta e voto per il candidato presidente, tutto su un'unica scheda. È possibile votare per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro, il cosiddetto voto disgiunto. Come nella precedente tornata del 2019, è stata introdotta la possibilità della doppia preferenza di genere: sulla scheda l’elettore può esprimere due preferenze, purché siano di genere diverso (per un uomo e per una donna o viceversa); in caso contrario la seconda preferenza viene annullata, e resta valida solo la prima.

Come funziona il voto

Viene eletto presidente regionale il candidato che ottiene la maggioranza (anche relativa) dei voti, a prescindere dalla percentuale che raggiunge. Alle liste collegate al presidente eletto viene assegnato un premio di maggioranza variabile: il 60% dei seggi se l’eletto ottiene una percentuale di preferenze superiore al 40%; il 55% dei seggi nel caso il presidente eletto abbia ottenuto una percentuale di preferenze compresa fra il 25% e il 40%, oppure nessun premio di maggioranza se il presidente è eletto con meno del 25%. Ci sono delle soglie di sbarramento fissate al 10% per le coalizioni e al 5% per le liste non coalizzate. Nessuno sbarramento è previsto per le liste all'interno delle coalizioni che abbiano superato il 10%.