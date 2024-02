Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, sarà capolista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Sud alle elezioni europee. Lo ha annunciato lui stesso in un'intervista a Repubblica, nella quale l’inventore del reddito di cittadinanza italiano auspica che grillini e Partito Democratico facciano fronte comune contro le destre. "Sono contento ed emozionato, è il mio battesimo politico", ha detto. Con lui ci saranno "Chiara Saraceno, la sociologa più attenta alle diseguaglianze, Mario Tozzi per la transizione ecologica, l’ex assessore di Veltroni e Marino, Marco Causi sull’amministrazione pubblica, l’ambasciatore Piero Benassi sull’Europa. Sarà una scuola di impronta progressista".

L'intervista

Due i temi principali toccati da Tridico. In primis, l'alleanza Pd-M5s: "Se parliamo di contratto a me viene in mente quello tra Lega e Movimento del 2018, durato solo un anno visto che le differenze erano enormi. Quel modello ricorda un fallimento mentre io sono certo che, dopo le Europee, arriverà il tempo giusto per le convergenze, quando cominceremo a confrontarci più concretamente sui temi". In secondo luogo, l'Ucraina. Tra i due partiti rimangono punti di attrito. "Lo abbiamo visto in passato, con le critiche all’intervento Nato in Jugoslavia e all’invasione Usa in Iraq. Non stiamo parlando di atteggiamenti estremistici, che vanno criticati e isolati, ma della posizione persino degli ultimi Pontefici, compreso quello attuale. Mia moglie è ucraina, io sono filo ucraino, questa invasione russa l’ho vissuta con grande sofferenza anche personale, ma una forza progressista deve sempre mantenere un’orizzonte alternativo alla guerra".