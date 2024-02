"Ciò accade anche in altri settori. Questa cosa deve finire", ha aggiunto il leader di Azione, ospite della tramissione "Start" ascolta articolo

"Il problema vero degli agricoltori, soprattutto quelli italiani, è il costo di produzione che non viene riconosciuto dalla grande distribuzione. Questa cosa deve finire". Lo ha detto Carlo Calenda alla trasmissione Start su Sky TG24. "Ciò accade non solo nel settore agricolo, ma anche in quello industriale e dei servizi. Ciò sta distruggendo le civiltà occidentali", ha aggiunto il leader di Azione.

La proposta di Calenda "Per questo la proposta che ho fatto io, è che siccome c'è un'agenzia che definisce il costo medio di produzione agricolo, come con il salario minimo non puoi andare sotto il costo di produzione. C'è gente che sta lavorando, che nonostante si faccia un gran sedere tutti i giorni, non può viverci. Questa cosa non più accadere", ha sottolineato Calenda a Sky TG24.

"Non scaricare i fondi mancanti sugli agricoltori" "L'Europa ha fatto una normativa sull'industria disastrosa. Quando si affronta una grande transizione, si deve spiegare come si fa e quali sono gli impatti. L'Ue invece fa l'opposto. Dice: 'Dobbiamo essere neutrali climaticamente al 2050'. Il calcolo è che costi circa 350 miliardi di euro l'anno. Ma non ci sono questi soldi: se si mette insieme tutto, ce ne sono 200 miliardi circa. Il resto? Non è che lo si può scaricare sulla gente che come gli agricoltori stanno alla soglia di sussistenza".