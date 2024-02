“ Vogliamo solo discutere e non ci allineiamo al Pd. La verità è che mentre noi abbiamo fatto chiarezza al nostro interno, tra loro esistono molte anime. E quando un giorno arriverà il voto politico non possiamo permetterci ambiguità". Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un'intervista al Corriere della Sera

Oggi c’è un rapporto alla pari "Nel Pd esiste ancora, in alcuni, un riflesso condizionato. La memoria di un passato in cui quel partito aveva una vocazione maggioritaria e una pretesa egemonica. Oggi non funziona più lo schema dei satelliti che ruotano attorno a loro. Oggi c'è un rapporto alla pari" prosegue Conte. approfondimento Elezioni regionali, prove di intesa tra Conte e Schlein

"Nel Pd molte anime, serve chiarezza" “Dobbiamo scacciare l'ipocrisia - continua Conte - non possiamo nasconderci le differenze, anzi proprio su queste serve un chiarimento. E soprattutto non si può chiedere al Movimento di abbandonare quella forza propulsiva che da oltre 10 anni sta cambiando il Paese. Noi siamo questo". Poi l'ex premier osserva che “ c’è un gioco a scaricare sul Movimento la responsabilità di non favorire la nascita di una coalizione. Vogliamo solo discutere e non ci allineiamo al Pd. La verità è che mentre noi abbiamo fatto chiarezza al nostro interno, tra loro esistono molte anime. E quando un giorno arriverà il voto politico non possiamo permetterci ambiguità”. approfondimento Pnrr, Schlein a Sky TG24: “Più soldi per agricoltori? Solo propaganda”

"Con Pd battaglie da fare insieme" Per Conte, Elly Schlein sta provando a realizzare un nuovo percorso. “Ad esempio sul salario minimo ha imposto al partito di convergere su una nostra battaglia storica. E così abbiamo messo un mattone per l'alternativa a una Meloni che si preoccupa degli 'amichetti' ma che se ne infischia di chi prende 4 euro all'ora. Le prossime battaglie da fare insieme sono sul conflitto di interessi e sulla regolamentazione delle lobby: dobbiamo impedire contaminazioni tra politica e affari" afferma Conte sul quotidiano. approfondimento Gli ex M5S Castaldo e Onori entrano nel partito Azione di Calenda