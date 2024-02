"Vengono in Azione, lo fanno su un punto dirimente: la tenuta di un asse di sostegno all'Ucraina. Oltre a questo ci unisce l'europeismo. Per noi è un onore accoglierli” ha detto Carlo Calenda durante una conferenza stampa alla Camera. Il Movimento ha commentato la notizia facendo gli auguri al leader di Azione “il quale, dopo aver ripetuto che il M5S è 'un branco di scappati di casa' che 'vanno cancellati dalla politica', accoglie fiero i due ex. Si sa, con Calenda a scappare di casa è al solito la coerenza"

"Vengono in Azione e lo fanno su un punto dirimente per noi, cioè la tenuta di un asse di sostegno all'Ucraina. Oltre a questo ci unisce l'europeismo. Per noi è un onore accoglierli – ha detto Calenda – Oggi constatiamo che Conte è molto più vicino a Salvini che ai liberali, ai progressisti e ai popolari. Con un'iniziativa di rara coerenza Fabio Massimo Castaldi e Federica Onori hanno fatto una scelta netta di cui siamo grati. Avranno un ruolo importante in Azione", ha poi aggiunto il leader di Azione annunciando che Castaldo sarà candidato alle prossime elezioni europee.

M5s: “Calenda accoglie fiero due 'scappati di casa'”

"Buona fortuna a Carlo Calenda, il quale, dopo aver ripetuto all'infinito che il M5S è 'un branco di scappati di casa' che 'vanno cancellati dalla politica', oggi accoglie fiero i due ex M5S, Castaldo e Onori, sottolineandone i 'curricula di grandissima qualità'. Ma si sa, con Calenda a scappare di casa è al solito la coerenza", si legge in una nota de Movimento 5 Stelle. "Buona fortuna anche a Castaldo – prosegue la nota – che dopo infiniti e sofferti tormenti, ha finalmente trovato con Calenda un approdo utile per una sua ricandidatura immediata alle prossime elezioni europee: d'ora in poi avrà una casa, una lista che gli consentirà il terzo mandato, ma anche il quarto, il quinto. Buona fortuna sia a Castaldo che a Onori – concludono i 5 stelle – per le battaglie che da domani combatteranno insieme a Calenda: per i tagli al reddito di cittadinanza, per l'invio di armi a oltranza, per il ritorno alla prescrizione, per la legge bavaglio e le tante norme sull'impunità".