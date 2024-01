"Dopo la rottura del terzo polo abbiamo costruito un percorso di convergenza con l'associazione Popolari Europeisti Riformatori. Oggi facciamo un passo in più con l'ingresso di Elena Bonetti e Ettore Rosato in Azione", ha spiegato il leader del partito fondato nel 2019

I deputati Elena Bonetti ed Ettore Rosato sono entrati ufficialmente in Azione, partito fondato e guidato da Carlo Calenda. Lo ha annunciato lo stesso leader durante una conferenza stampa alla Camera. "Dopo la rottura del terzo polo abbiamo costruito un percorso di convergenza con l'associazione Popolari Europeisti Riformatori. Oggi facciamo un passo in più con l'ingresso di Elena Bonetti e Ettore Rosato in Azione", ha spiegato Calenda. "Entriamo in Azione per allargare e riunire ciò che la politica del nostro Paese ha diviso", ha aggiunto Bonetti.