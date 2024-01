Carlo Calenda a Sky TG24: il Paese sta perdendo scuola e sanità

“La politica è diventata tutto riguardo un personaggio, lo è stato con Salvini, Renzi, Di Maio. Questa non è politica, si fa nel Grande Fratello, a X Factor, non in politica. Il Paese sta perdendo la scuola, la sanità, i salari più bassi tra i Paesi europei, di questo dobbiamo parlare, non del personaggio Meloni”, sono le parole di Carlo Calenda , segretario di Azione , a Sky TG24. ( OPERAZIONE CHIRURGICA PER CARLO CALENDA )

Le dichiarazioni

"Io speravo, e mi scuso di questo errore, che Renzi potesse tornare allo spirito che aveva inizialmente, ma è un capitolo chiuso. Nella vita si fanno errori, bisogna riconoscerli e imparare da essi - ha proseguito Calenda. La bugia più grande di Meloni? Sul taglio delle tasse, una 'palla' molto grande per il presidente del consiglio in un paese serio. Non capisco perché non si possa parlare un linguaggio di semplicità, di verità, la gente cambia canale, negli ultimi 30 anni tutte le promesse di taglio di tasse ha portato a un aumento del 30%. Io avrei detto 'ho voluto confermare il taglio delle tasse in deficit', fatto in parte prima da Draghi e ora da Meloni, 'è una scelta che comporta rischi, ma ho scelto e lo rivendico'. Perche' non dirlo?"