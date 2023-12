Operazione chirurgica per Carlo Calenda: "105 punti di sutura"

Il leader di Azione aveva anticipato a fine novembre che avrebbe dovuto mettere in pausa le sue attività per una decina di giorni per un intervento chirurgico programmato

“Sarà una tristissima vigilia” di Natale. “Mi sono dovuto fare una operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente”. A parlare è Carlo Calenda durante un intervento a Rtl 102.5. Il leader di Azione aveva anticipato a fine novembre che avrebbe dovuto mettere in pausa le sue attività per una decina di giorni per un intervento chirurgico programmato. “Praticamente mi hanno sbudellato” ha aggiunto. Una decina di giorni fa, su Instagram, il politico aveva scritto: “Momento di edonismo reaganiano. Dopo un anno di dieta e 150 punti interni rientro nei vestiti fatti quando lavoravo alla Ferrari. Anno di grazia 2001”.