Elly Schlein continua ad attaccare Giorgia Meloni e il suo governo per la gestione della Rai e annuncia un sit-in “per difendere la libertà di stampa e il valore di un servizio pubblico che non può essere TeleMeloni", chiamando a raccolta non solo il Pd ma anche "le altre forze politiche di opposizione e sociali". A scatenare la leader dei democratici è stato un titolo mandato in onda dal TG1. “Mille euro in più per gli anziani, si voterà l'8 e 9 giugno", si leggeva in televisione nel lancio di un servizio che andava a riassumere l’approvazione di vari decreti nel Cdm del 25 gennaio, tra cui appunto misure a tutela degli anziani. Nel teatro Aula Pacis di Cassino, prima tappa del tour del Pd per le europee, lo screenshot con la schermata del notiziario Rai è passato di cellulare in cellulare, arrivando poi a quello di Schlein. Che sul palco si è scagliata contro la premier: "È propaganda fatta nella forma più becera, sulla pelle degli anziani”. Viene da pensare, ha detto, che" la presidente del consiglio Giorgia Meloni "sia diventata la regina delle televendite, come Wanna Marchi". Fratelli d’Italia non ci sta: l’attacco del Pd “è sgangherato e sbagliato”.