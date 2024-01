Salute e Benessere

Nell'anno appena cominciato è prevista la realizzazione di nuovi studi per combattere il cancro ai polmoni e alla pelle, e per migliorare la condizione di chi soffre di Parkinson o di depressione in gravidanza. Ecco la lista dei test medici da tenere d'occhio secondo la rivista 'Nature Medicine'