La premier Giorgia Meloni ha espresso irritazione nei confronti del sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini per la nomina di Giuliano Amato a presidente del comitato per studiare l'impatto dell'intelligenza artificiale nell'editoria. Il malumore, si rimarca in ambienti di governo interpellati al riguardo, dipenderebbe solo ed esclusivamente dal fatto che Palazzo Chigi è stato tenuto all'oscuro dell'iniziativa.

La commissione sull'intelligenza artificiale

Qualche giorno fa, Barachini ha annunciato che l’ex presidente del Consiglio e della Corte Costituzionale Giuliano Amato sarà a capo della nuova commissione algoritmi, istituita dal governo Meloni per studiare l’impatto dell’intelligenza artificiale. La commissione, voluta fortemente dalla premier per studiare a fondo "l'utilizzo, lo sviluppo e le ricadute dell'intelligenza artificiale nel settore editoriale e dell'informazione", come ha spiegato lo stesso Barachini, dovrebbe essere composta da un folto gruppo di esperti, principalmente docenti universitari ma non solo, con il compito di redigere una relazione da consegnare al governo. Ribattezzata commissione algoritmi, il campo di ricerca sarebbe ristretto all'analisi delle ripercussioni che l'intelligenza artificiale può avere sul mercato editoriale.