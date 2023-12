Meloni a militari all'estero: "Che il 2024 sia un anno di orgoglio"

"Voglio dire grazie a tutti i militari" impegnati in missioni all'estero, "ringraziarvi per le vostre parole, ma soprattutto per il vostro lavoro. Avrei dovuto essere in Libano in un momento particolarmente delicato. Purtroppo l'influenza ha avuto la meglio, ma lo considero un viaggio solo rimandato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel saluto in videoconferenza con i contingenti italiani impegnati all'estero. A loro, ai loro "sacrifici", la premier ha voluto dedicare "il grazie dell'Italia intera, del governo e mio personale", concludendo con l'auspicio che "il 2024 sia soprattutto l'anno dell'orgoglio della nostra nazione".

Il valore della Patria

"I vostri sacirifici celebrano una famiglia: quella che Giuseppe Mazzini definiva la 'famiglia del cuore': la Patria. Allora è giusto che quella Patria, quella famiglia che è la ragione principale del vostro impegno, in questa occasione sia da voi per dire grazie e per dire che è consapevole dei vostri sacrifici. Per dirvi che è consapevole del fatto che rappresentate il suo volto migliore, questa non è una frase che dico per piaggeria", ha aggiunto la premier. "Sono qui per portarvi quel grazie che è il grazie dell'Italia intera, che è il grazie del governo italiano e che è il mio grazie personale. Noi facciamo parte di una cosa sola -ha sottolineato- . Io in quest'anno ho girato mezzo mondo e non c'è stata nazione nella quale mi sia trovata e nella quale non mi sia stato fatto riferimento al lavoro che voi compiete. Se io posso difendere gli interessi italiani se io posso rafforzare il protagonismo italiano è fondamentalmente grazie alla credibilità che voi costruite. Noi lavoriamo tutti per lo stesso unico straordinario Paese che si chiama Italia", ha concluso il presidente del Consiglio.