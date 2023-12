M5S, Chiara Appendino eletta vicepresidente del partito

L’ex sindaca di Torino sostituisce Alessandra Todde, candidata in accordo con il Partito democratico alla presidenza della Regione Sardegna. Dagli iscritti via libera anche ai comitati tematici

Con 18.503 sì e 854 no Chiara Appendino è la nuova vicepresidente del M5s. La base degli iscritti al Movimento 5 Stelle è stata chiamata a ratificare la nomina di Chiara Appendino a vicepresidente al posto di Alessandra Todde, ex sottosegretaria allo sviluppo economico e adesso candidata in accordo con il Partito democratico alla presidenza della Regione Sardegna. L’ex sindaca di Torino figurava come unica candidata alla carica. È stata approvata anche la proposta di destinare "un milione di euro delle restituzioni" degli eletti M5s "alle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione di maggio 2023".

Le altre cariche



L’assemblea virtuale era chiamata a votare anche per il rinnovo dei comitati nazionali previsti dallo statuto nonché l’istituzione dei comitati politici previsti in via facoltativa e l’elezione dei rispettivi componenti. Confermato il tesoriere uscente Claudio Cominardi. Sempre in chiave elettorale è da segnalare l’ingresso al vertice del Comitato per la formazione e l’aggiornamento dell’ex presidente Inps Pasquale Tridico, che viene dato in lista per le Europee.