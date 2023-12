Meloni: l'antisemitismo "è un fenomeno che deve preoccuparci"

Durante il suo intervento, la premier ha spiegato: l'antisemitismo "è un fenomeno che deve preoccuparci, contro il quale bisogna lavorare a ogni livello. Dopo gli attacchi di Hamas ci siamo preoccupati di rafforzare le misure di protezione alle comunità ebraiche. La questione è culturale, deve riguardare tutti e deve avere da parte di tutti noi il massimo della concentrazione". Meloni ha poi aggiunto: “Penso che l'antisemitismo sia un problema reale, che sta crescendo in tutta Europa e in Occidente, spesso mascherato da critica verso Israele. Le tante manifestazioni convocate come manifestazioni a favore della Palestina e poi risoltesi in manifestazioni che inneggiavano ad Hamas credo ne siano una spia molto preoccupante, perché sono due cose molto diverse". "Questo antisemitismo in Europa e in Occidente – ha detto ancora la premier – cresce soprattutto nelle comunità islamiche, ma deve colpire molto di più che si sta facendo largo anche al di fuori di questi contesti, come dimostrano le denunce fatte da diversi analisti, è un fenomeno che deve preoccuparci".

Su Hamas: condannare senza ambiguità

Parlando del conflitto in corso in Medio Oriente, Meloni ha dichiarato: “Penso che non si possa trattarlo se non si riparte dall'orrore di Hamas, dalla ferocia disumana che non ha risparmiato donne e bambini e che racconta la disumanizzazione dell'altro. E io penso che debba essere condannata senza ambiguità, perché se ci abituiamo all'orrore, abbiamo un problema serio". “Dobbiamo lavorare con responsabilità perché la crisi non diventi il conflitto che secondo me Hamas voleva procurare”, ha detto ancora la premier. E ha aggiunto: "Bisogna darsi dei tempi, l'Unione europea può giocare un ruolo non secondario e un ruolo importante lo gioca l'Autorità nazionale palestinese, a cui dobbiamo restituire un ruolo. L'altra priorità a cui ci stiamo dedicando è quella degli aiuti militari, per la situazione a Gaza. È molto importante che si continui a fare questo lavoro con le altre nazioni per una de-escalation. E poi c'è l'interlocuzione con Israele, che continua in modo costante”. "Il governo italiano – ha sottolineato ancora Meloni – ha già mandato due aerei con generi umanitari, abbiamo attivato un ospedale sulla nave Vulcano che attualmente si trova nel porto di Al Arish, e su questa nave operano anche medici del Qatar. Io ho portato alla Cop 28 a Dubai dei medici del Gaslini e del Bambin Gesù, dei pediatri, per lavorare negli ospedali emiratini, dove vengono curati prevalentemente bambini e donne palestinesi. È molto importante che si continui a fare questo lavoro e che si continui a farlo con altre nazioni, per lavorare insieme a una de-escalation".