Arriva una valutazione positiva, della Commissione europea, al Piano di ripresa e resilienza modificato dell'Italia, che include un capitolo RePowerEU: ha ora un valore di 194,4 miliardi di euro e copre 66 riforme, sette in più rispetto al piano originale, e 150 investimenti. A dare l’annuncio è stato l’esecutivo europeo stesso. La premier Meloni sottolinea che il governo ora mette a disposizione "della crescita economica" italiana "altri 21 miliardi di euro", in pratica "una seconda manovra economica".

“Le misure mirano a rafforzare le riforme chiave in settori quali la giustizia, gli appalti pubblici e il diritto della concorrenza. Una serie di investimenti nuovi o potenziati mira poi a promuovere la competitività e la resilienza dell'Italia, nonché a promuovere la transizione verde e digitale. Questi investimenti riguardano settori come le energie rinnovabili, le filiere verdi e le ferrovie”, spiega la Commissione nelle sue valutazioni.

Meloni e la rimodulazione del piano

Intanto, secondo quanto si apprende, Meloni ha detto alle associazioni datoriali nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi di oggi, che molte delle misure indirizzate alla crescita, alle infrastrutture e al sostegno del tessuto produttivo "sono state contemplate negli interventi riformulati del Pnrr" e non nella Legge di Bilancio che è "per forza di cose seria, responsabile". Si tratta di risorse "frutto della rimodulazione del piano in una ottica di efficientamento".

Giorgetti: "Una dozzina di miliardi in più"

Dalla revisione del Pnrr e dal cosiddetto Repower, arriverà "circa una dozzina di miliardi in più, iniettati nei prossimi anni per aiutare il sistema imprese", ha poi fatto sapere il ministro Giancarlo Giorgetti, all'assemblea di Confindustria Como, Lecco e Sondrio. "Le misure sono state predisposte in un quadro di prudenza e quindi il tentativo fatto è stato quello di mettere nel portafoglio delle famiglie, in particolare quelle con basso reddito un recupero del potere d'acquisto falcidiato dall'inflazione. Questo nelle nostre stime dovrebbe permettere anche un recupero della domanda".

Lollobrigida: "Raddoppiati fondi Pnrr per Agricoltura"

Sul tema è intervenuto anche il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, che ha annunciato di aver "raddoppiato i fondi del Pnrr per l'agricoltura passando da 3,6 miliardi a praticamente il doppio, sull'agrisolare e sulle filiere di produzione che garantiscono questi prodotti. Sarà una notizia molto rilevante che va incontro all'interesse del mondo dell'associazionismo, del territorio e dell'offerta anche a disposizione del turismo".